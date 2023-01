Mentalt handicappet udlænding udvises af Højesteret

Tidligere har Retten i Sønderborg og Vestre Landsret behandlet sagen.

Udvisningen gælder med et indrejseforbud i seks år, har de fem dommere bestemt.

Dommerne mener, at det vil være ude af proportioner at lade indrejseforbuddet gælde for bestandig, sådan som anklagemyndigheden har forlangt.

De lægger vægt på, at manden kom til Danmark som 12-årig, og at han dermed har tilbragt en del af sin barndom og ungdom her. Desuden spiller det en rolle, at han er frifundet for straf på grund af sin mentale tilstand.