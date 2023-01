Om syv år er der 2.000 færre til at passe flere børn og ældre

Han siger, at en del af løsningen er at gøre uddannelserne mere attraktive og sikre bedre løn- og arbejdsvilkår.

Samtidig mener Thomas Enghausen, at det offentlige forbrug ikke blot bør løftes, så det dækker over, at vi bliver flere ældre. Det skal også følge med den almindelige velstandsudvikling i samfundet:

- En ting er at sætte økonomi af til at dække alene demografi. Men i FOA mener vi også, at man bør følge med udviklingen i velstand, så vi får en velfærd, der ligger over bare det rene demografiske træk.

For Martin Damm er det nødvendigt at se på, hvem der har det største behov. Det er blandt andet ældre, der kræver sygepleje og personer med handicap. De må stå først, siger han.

Så må andet undværes.

- Det var da rart, at man for et par år siden indførte, at folk fra 18-21 år skulle have gratis tandpleje.

- Men var det nødvendigt, eller var det en af dem, vi kunne bakke lidt på? Det er legitimt at ønske, men vi bliver ved med at lægge nye lag på af offentlige services.

- Nogle er nærmest hjælpeløse, hvis vi ikke er der. Det er måske vigtigere, at vi tager os af dem, siger Martin Damm.