Rigsadvokat forsvarer kurs om udvisning: Vi følger Folketingets vilje

- Så mange individer bør ikke være prøveballoner, har Kristian Mølgaard sagt til Ritzau.

Han mener også, at der er indført en form for automatik, som er på kanten af respekten for den individuelle retssikkerhed.

Hertil siger rigsadvokaten, at et flertal på Christiansborg har besluttet, at der skal udvises så mange kriminelle udlændinge som muligt.

- Vores opgave i anklagemyndigheden er derfor at sikre, at domstolene får mulighed for at tage stilling i alle relevante sager. Det er ikke en trussel mod den individuelle retssikkerhed, siger Jan Rechendorff.