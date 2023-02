05/02/2023 KL. 05:00

For abonnenter

Afhopper fra kendt sekt: »Jeg blev presset til at give mine børn endefulde«

For første gang i 15 år fortæller nylige afhoppere om det tidligere Faderhuset. Ifølge flere kilder har et netværk omkring den nedlagte menighed stadig været aktivt i udlandet de seneste år . Eksperter mener, at særligt børnene er i en udsat position på grund af kontroversielle opdragelsesmetoder.