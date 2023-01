Borger.dk er igen oppe at køre efter nedbrud

Årsagen til nedbruddet er endnu ukendt. Digitaliseringsstyrelsen er ved at undersøge det.

Tirsdag blev flere danske banker og Nationalbanken udsat for et overbelastningsangreb.

Angrebet forhindrede bankkunderne i at tilgå bankernes hjemmesider og dermed logge ind på netbank.

Center for Cybersikkerhed skrev på Twitter onsdag, at der i øjeblikket ses flere forsøg på at ramme hjemmesider inden for den finansielle sektor med overbelastningsangreb.

- Overbelastningsangreb er en type angreb, som relativt til andre typer cyberangreb er simpelt at udføre, og generelt har få konsekvenser ud over være synlige og forstyrrende, skriver Center for Cybersikkerhed.