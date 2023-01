Toldere fandt fire kilo kokain i mands kufferter

- Vi finder med jævne mellemrum kokain i de rejsendes bagage. Der er et stort marked for narkotika af denne type. Derfor holder vi et skarpt øje på rejsende, der vækker mistanke om smugling.

- Kontrollen foregår i et tæt samarbejde med politiet i lufthavnen, siger hun i pressemeddelelsen.

Toldstyrelsen finder generelt narko i både flydende og fast form - og i alle typer af varer og transportmidler. Det er alt fra rejsende i lufthavne til containere på anløbne skibe i havne og i postpakker i landets postcentre.

De seneste tal på narkotikaområdet viser, at Toldstyrelsen tilbageholdt mere end 600 kilo narkotika på grænsen i første halvår 2022. Herunder 41 kilo kokain.