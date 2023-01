Politiet: Flere piger kan være ofre for afpresning på Snapchat

Københavns Politi har sigtet en 18-årig mand for at have forsøgt at presse piger over hele landet til at fremsende nøgenbilleder på det sociale medie Snapchat.

Der indgår lige nu 11 forhold i sigtelsen, men der kan være flere. Det fortæller politikommissær Nicklas Poulsen fra Københavns Politi i en pressemeddelelse.