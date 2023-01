Far idømt seks års fængsel for at slå og klemme spæd datter

Faren, der nu er 25 år, udsatte i marts 2021 flere gange den lille pige for vold. Han gav hende blandt andet flere slag i hovedet og på kroppen samt klemte hendes brystkasse og bugen.

Desuden udsatte han hende for hårdhændet behandling og/eller ruskevold, fremgik det af anklageskriftet.

Efter byrettens dom på fem et halvt års fængsel ankede faren straks til landsretten. Men også her dømmes han og får endda lagt et halvt år til straffen.

Han har under sagen nægtet sig skyldig.

Den 25-årige er tidligere voldsdømt, og i forbindelse med en tidligere dom kom det frem, at han var tilknyttet bandemiljøet.