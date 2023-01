Politi slettede beviser for hacking af kollegers telefoner

En tidligere it-medarbejder hos Østjyllands Politi har erkendt at have hacket op mod 140 kollegers telefoner.

Det gav ham adgang til tusindvis af private billeder, beskeder og kalendere.

Men helt utraditionelt er bevismaterialet i sagen blevet slettet af politiet selv.

Det kommer frem under et retsmøde i Retten i Aarhus onsdag, at det var politiet selv, der under afhøringen af den 43-årige mand luftede muligheden for, at materialet kunne blive slettet med det samme.