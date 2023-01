Boligejere med gasfyr mangler klart svar om skift til fjernvarme

- Det er et kæmpe arbejde, som kommunerne selvfølgelig som myndigheder har taget på sig. Det har vi også en aftale med Christiansborg om.

- Men det har nok aldrig været helt realistisk at få afklaret det alle steder inden for et år. Altså den tid vi havde, siger hun til Ritzau.

Birgit Stenbak Hansen siger, at KL er ved at få et overblik over, hvor langt kommunerne er med arbejdet, og hvad der skal til for at nå i mål.

- Der er rigtig mange spørgsmål, der skal afklares, og det er det, vi er i gang med. Og der må vi konstatere, at tidsfristen simpelthen har været for kort.

- Men vi skal levere. Borgerne skal have svar, og det kommer løbende, når vi får vurderet rundt omkring, siger Birgit Stenbak Hansen.

Ifølge klima-, energi- og forsyningsminister Lars Aagaard (M) er det kommunerne, der har ansvaret for at lave varmeplanerne.

Han siger til TV 2, at han vil mødes med Kommunernes Landsforening for at finde ud af, hvordan borgere hurtigt kan få svar på, hvilken grønnere opvarmningsform de kan skifte til.

- Borgerne har behov for klarhed. For nogle steder er fjernvarme det rigtige svar, andre steder er det en varmepumpe. Det skal borgerne vide, siger han.

Lars Aagaard roser samtidig kommunerne ”for det enorme arbejde, de har lavet med varmeplaner” og tilføjer, at det også er vigtigt, at det bliver gjort ”ordentligt”.