11/01/2023 KL. 09:30

For abonnenter

Slagteri-ejer: »Kød er ikke gammelt, fordi det er fra 2010«

Den 78-årige Kurt Skare forventer ikke, at Fødevarestyrelsen gør alvor af at politianmelde hans slagteri. »Vi har ikke gjort noget forkert,« siger han og fortæller, at kød, som er 10-12 år gammelt, typisk bliver brugt til pølser.