Svømmehal lukker efter fund af farlig bakterie i brusehoveder

Men da bakterierne ikke er fundet i bassinerne, har temperatursænkningen intet med udviklingen af bakterier at gøre, konstaterer kommunen.

Det er endnu uvist, hvad der er kilden til bakterierne i svømmehallen.

Legionella er almindelige bakterier i vandsystemer, men de har generelt lav smitsomhed.

Risikoen for at blive syg med legionærsygdom stiger med alderen, og sygdommen ses overvejende hos personer over 50 år.

Det er i høj grad personer med svækket immunforsvar, der bliver smittet, og mænd rammes dobbelt så hyppigt som kvinder af sygdommen.

Der går typisk en lille uge, fra man smittes, til man får symptomer.

Hvis man får legionærsyge, kan de første symptomer minde om influenza. Det er typisk høj feber, hovedpine og muskelsmerter. Senere kommer der tør hoste og brystsmerter, hvilket udvikler sig til lungebetændelse og åndedrætsbesvær.