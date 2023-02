Du kender det måske: Du har engang gennemført et motionsløb – løbet fem kilometer, 10 kilometer, et halvmaraton eller måske et helt maraton. Nu vil du prøve igen, og målet er klart: at løbe hurtigere end sidste gang.

Men hvordan skal det lykkes? Sidste gang løb du jo alt, hvad du kunne, og i mellemtiden er du kun blevet ældre.