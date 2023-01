Epidemikommission vil coronateste rejsende fra Kina før flyrejse

Epidemikommissionen anbefaler ikke at indføre krav om coronatest for indrejsende fra Kina, når de er ankommet til Danmark.

I stedet opfordres luftfartsbranchen til at iværksætte krav om test forud for ombordstigning på fly samt brug af mundbind på flyet for at mindske risikoen for smitte om bord.

Det oplyser Indenrigs- og Sundhedsministeriet mandag i en pressemeddelelse.