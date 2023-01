19-årig mand stukket ned på Nørrebrogade

På baggrund af knivstikkerierne valgte politiet den 29. december at indføre en såkaldt visitationszone på dele af Nørrebro og Nordvest. I zonen kan politiet uden at have nogen konkret mistanke kropsvisitere folk og ransage køretøjer.

5. januar valgte politiet at forlænge varigheden af visitationszonen, så den gælder foreløbig frem til 19. januar. I forbindelse med beslutningen om at forlænge varigheden oplyste politiet, at man havde fundet 13 knive og stikvåben.