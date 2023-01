Smykker og legetøj afgiver for meget nikkel

Alligevel viste undersøgelsen, at 15 af de 63 produkter Miljøstyrelsen har kigget på, frigav nikkel i en påviselig mængde.

Otte af disse produkter overskred EUs grænseværdi for frigivelse af nikkel.

Miljøstyrelsen skriver, at det høje antal af produkter der indeholder nikkel, tyder på, at en beskyttende belægning ikke altid er nok til at forhindre frigivelsen af nikkel.

Undersøgelsen viste også, at det har en betydning, hvor produkterne kommer fra.

Andelen af produkter, der overskred grænserne for nikkelfrigivelse, var nemlig omkring dobbelt så stor for produkter købt i webshops uden for EU, som for produkter købt i Danmark.