Flugtbilist påkørte 16-årig på scooter - muligvis bevidst

- Vi har fået to henvendelser, vi arbejder videre med, siger politikommissær Rune Andreasen til Horsens Folkeblad.

Pigen, Liv Hedevang, har til medierne fortalt, at hun fredag aften så en modkørende bil, som kørte med langt lys på Vestbirkvej mod Østbirk. Hun blev blændet og blinkede først ad ham, men han sænkede ikke lyset.

Da han kørte forbi hende, løftede hun den ene arm for at gøre bilisten opmærksom på det, forklarer hun.

- Da han var kørt forbi mig, hørte jeg, at han bremsede op og lavede en U-vending. Og så kunne jeg høre, at han accelererede hurtigt bag mig, og lige pludselig mærker jeg et smæld i min ryg, siger hun til TV2 Østjylland.