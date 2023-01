FE-chef: Vi leder efter agenter med realkreditlån og Aula-login

Senest er det blevet bemærket, at FE i en usædvanlig jobannonce søger agenter, som kan forvente opgaver med ”en vis risiko for de involverede”.

- Vi vil væk fra James Bond-myten. Det, som karakteriserer agenterne, er, at de er gode til at opbygge menneskelige relationer, og at de har en sund dømmekraft.

- Det er vores erfaring, at de allerbedste hyppigt er personer, som ikke lige havde set for sig, at dette skulle være karrieren, siger hun.

Det vigtigste er ifølge FE-chefen, at man er god til at opbygge menneskelige relationer og bevare dem. Det kommer af empati, men også af at man kan rumme mennesker, der er meget anderledes end en selv.