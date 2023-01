Men i orienteringen i december fremgår det efter en generel status fra regionens hospitaler, at ”situationen er den samme i flere andre regioner”.

Et operationsleje er den briks, man opereres på. For at et operationsleje kan holdes åbent, kræver det, at der er tilstrækkeligt med personale til stede.

Meldingen om de mange lukkede sengelejer er blot den seneste i en lang række historier om et presset sundhedsvæsen.

Blandt andet kan nævnes, at der er for få alment praktiserende læger og for få sygeplejersker, at jordemødre på landets sygehuse har enormt travlt, og at visse patienter må vente meget længe på at blive behandlet.

Da de forskellige faktorer påvirker hinanden, ser Lægeforeningen behov for at arbejde i to spor for at løse problemerne i sundhedsvæsenet. Et kortsigtet og et langsigtet.