SSI anbefaler ikke obligatoriske test til rejsende fra Kina

I vurderingen skriver Statens Serum Institut dog, at det fortsat er vigtigt at holde øje med nye varianter af covid-19.

Derfor foreslår SSI, at man kan indføre et stikprøvebaseret frivilligt tilbud om PCR-test til rejsende fra Kina.

SSI skriver også, at en test før rejsen kan have betydning for, hvordan passagerer og personale opfører sig.

Flere lande har sagt, at de vil teste spildevand på fly, som kommer fra Kina.

Blandt andet Tyskland. Det skete i forbindelse med, at landet torsdag annoncerede et testkrav for indrejsende fra Kina.