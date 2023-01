Bilist er løsladt efter påkørsel af to kvinder i København

En dommer i Københavns Byret har lørdag besluttet at løslade en bilist, der af politiet var blevet anholdt for at have påkørt to yngre kvinder fredag aften.

Det oplyser politiet om udfaldet af et grundlovsforhør.

Dommeren har slået fast, at der ikke er grundlag for varetægtsfængsling af den 21-årige bilist.