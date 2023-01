Mand anholdt efter påkørsel af to yngre kvinder i Valby

- En bil har påkørt to personer, siger han.

Vagtchefen kan ikke komme med nærmere oplysninger om, hvordan ulykken er sket.

En mand er anholdt i forbindelse med ulykken. Jonathan Wald oplyser, at bilisten sigtes for at køre, mens han var påvirket af euforiserende stoffer. Desuden sigtes han for uagtsom legemsbeskadigelse.

Lørdag vil han blive stillet for en dommer i et grundlovsforhør. Her vil det blive afgjort, om han skal varetægtsfængsles.

- Han vil blive fremstillet i morgen, siger vagtchefen.