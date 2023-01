Nordjyde dømt for at få sin egen gård brændt ned

Manden nægter sig skyldig og har anket dommen til landsretten.

Ifølge anklagemyndigheden var det et forsøg på at bedrage sit forsikringsselskab, som fik den 35-årige til at få det nedlagte landbrug på Voldsted Skolevej ved Støvring brændt ned.

Branden fandt sted i marts sidste år.

Det var ikke den 35-årige ejer, som selve tændte ild. Det gjorde hans lejer, som allerede i efteråret blev dømt for at have brændt stedet ned efter aftale med udlejeren.

- Vi mener, at han har brændt stedet ned for at få eftergivet en huslejegæld, og han har også fået udbetalt et beløb i kontanter, sagde senioranklager Thomas Klingenberg forud for retssagen til Ritzau.