Udover længere afstand til fartmåler-udstyret, ser politiet en anden fordel i, at de nye vogne kan tage billeder i begge kørselsretninger.

»Vi får dels bedre muligheder for at kunne fotografere de motorcyklister, der kører for stærkt. Samtidig har kameraet fået en højere opløsning, så vi får bedre billeder at arbejde med,« lød det fra vicepolitiinspektør Thomas Tarpgaard fra Midt- og Vestsjællands Politi, da politiet introducerede det nye udstyr.

Meningen med fartkontrollerne og det nye udstyr havde Thomas Tarpgaard også en kommentar til i samme ombæring:

»Vi ved, at for høj hastighed er en faktor i fire ud af ti dødsulykker. Hvis vi skal nå vores mål om færre dræbte i trafikken, så er det helt afgørende, at vi alle sammen tager toppen af farten.«