43-årig idømt forvaring for voldtægt af 13-årig

Ifølge B.T. er manden tidligere dømt for blufærdighedskrænkelse, og i den aktuelle sag var han desuden tiltalt for at have kontaktet en række piger under 15 år med henblik på samleje.

En dom til forvaring gives i stedet for en almindelig fængselsstraf til personer, som vurderes at udgøre en fare for samfundet i kraft af deres tilbøjelighed til at begå ny kriminalitet.

Retten kan idømme en person forvaring, når man vurderer, at en almindelig fængselsstraf ikke er tilstrækkelig til at beskytte samfundet mod denne fare.