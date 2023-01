Politi har anholdt formodet bagmand til pengesmugling

I løbet af sommeren og efteråret blev omkring 20 svenskere anholdt i Københavns Lufthavn.

De var i besiddelse af store pengebeløb, som de ikke kunne gøre rede for. Nu har politiet anholdt en mand, der formodes at have en bagmandsrolle til i hvert fald et par af sagerne.

- Nu har vi været ude og anholde ham, og han er blevet sigtet for et samlet beløb på 5,8 millioner kroner. Nu skal den videre efterforskning så afdække, om han kan sættes i forbindelse med andre sager, fortæller efterforskningsleder Peter Høholt.