Central figur er anholdt i sag om pengesmugling

Konkret har han ifølge sigtelsen overdraget store beløb i euro og danske kroner til en mand, som forsøgte at udrejse fra Københavns Lufthavn til Tyrkiet.

I et andet tilfælde samme dag skal han have overdraget et ukendt beløb til to mænd, som rejste med pengene til Tyrkiet. I et tredje tilfælde er han sigtet for at have overdraget store beløb i danske, norske og svenske kroner til en fjerde mand, som forsøgte at udrejse til Tyrkiet.

Det er alt sammen sket i slutningen af september sidste år, mener anklagemyndigheden.