Voldsomt vejr ændrer flyruter og aflyser færgeafgange

- Det er også ret blæsende i det meste af landet, hvor igen nordjyderne står forrest med risiko for stormende kuling og vindstød af stormstyrke til morgen og formiddag, skriver DMI.

Tidligt fredag morgen nåede vindstødene i Frederikshavn stormstyrke.

Og det er især i det Nord- og Nordøstlige Jylland, at vinden er kraftig.

DMI advarer mod stormende kuling og vindstød i stormstyrke i netop de områder.

- Især kysterne ud mod Kattegat får blæsten at føle, her kan forventes op til stormende kuling med vindstød af stormstyrke, skriver DMI.

Vejdirektoratet advarer også om akvaplaning på E45 Østjyske Motorvej ved Vejle.

Mellem Vejle S og Vejle C er der fredag på samme strækning sket et uheld, som gjorde, at kun et spor var farbart.