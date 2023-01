Politi: Knivstikkerier kan bunde i unge kriminelles konflikt

Ved nogle af knivstikkerierne har politiet allerede meldt ud, at det efter dets overbevisning ikke har relation til hinanden. Hvor mange knivstikkerier, man formoder har relation til hinanden, kan Knud Hvass ikke oplyse.

- Det er stadig lidt for tidligt, så det er den del af det, efterforskningen skal vise, hvordan og hvorledes tingene hænger sammen, siger han.

Københavns Politi har endnu ikke anholdt nogen for knivstikkerierne, og heller ingen mistænkte i søgelyset, oplyser Hvass videre.

Som følge af de mange knivstikkerier indførte Københavns Politi den 29. december en visitationszone i dele af Nørrebro og Nordvest.

Zonen giver politiet mulighed for at visitere folk i området uden at have nogen konkret begrundet mistanke.