Ukrainske kvinder står med økonomisk hovedpine i Danmark

Beskæftigelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen (S) meddeler i et skriftligt svar til DR, at hun er ”opmærksom på, at vores ydelsessystem ikke på alle stræk passer fuldstændig til den situation, der er opstået med de fordrevne fra Ukraine”.

- Det er sådan, vi har valgt at indrette os, men det tager jo ikke højde for, at der nu kommer gifte kvinder fra Ukraine, hvor ægtefællen direkte er forhindret i at udrejse fra Ukraine som følge af krigen, skriver hun.