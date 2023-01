Visitationszone i København forlænges efter flere knivstikkerier

Siden zonen blev oprettet, er 120 personer blevet visiteret, og fem personer er blevet sigtet for våbenbesiddelse. I alt har politiet beslaglagt 13 knive og stikvåben.

Og netop det, at der er blevet fundet flere våben, er en af årsagerne til, at politiet har valgt at forlænge visitationszonen, det fortæller politiinspektør Lars-Ole Karlsen fra Københavns Politi i pressemeddelelsen.

- Vi har derfor valgt at forlænge visitationszonen med to uger for at forebygge flere episoder og for at sikre trygheden for borgerne.