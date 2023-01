Mette Frederiksen har talt med Zelenskyj og bekræftet dansk støtte

Zelenskyj henvendte sig blandt andet direkte til Ellemann-Jensen og bad om, at Danmark frigiver seks Caesar-haubitser. Det er kraftige og langtrækkende kanoner, der er monteret på en pansret lastbil.

- Du kender vores behov for Caesar-systemer, som har vist sig at være fantastiske på slagmarken. De er vitalt vigtige nu for Ukraine. Og vi har brug for jeres beslutning om at sende Caesar-systemer, sagde Zelenskyj gennem en tolk.

Ritzau har spurgt Statsministeriet, om Volodymyr Zelenskyj talte om sit ønske om at få Caesar-haubitser, da han onsdag talte med Mette Frederiksen.

Ukraine har tidligere udtrykt frygt for, at Rusland i februar vil iværksætte en militær offensiv mod den ukrainske hovedstad, Kyiv.