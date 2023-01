Endnu et energiselskab får på puklen for at være umulig at komme i kontakt med

Hos Norlys med 650.000 danske kunder har man siden efteråret på samme måde oplevet et enormt pres. Norlys oplyser, at selskabet på en almindelig dag har fire gange så mange kunder i røret som før energikrisen. På de dage, hvor regningen bliver sendt ud, er der typisk 10 gange så mange, der ringer ind.

Råd og vejledning

Forbrugerrådet Tænk konstaterer, at det er blevet et generelt brancheproblem, at det er svært at komme igennem til sit energiselskab.

»Vi forventer, at energiselskaberne, selv om vi står i en ekstraordinær situation, prioriterer at få bemandingen øget, så de kan håndtere de mange henvendelser,« siger Christian Sand, der er forbrugerpolitisk konsulent i Forbrugerrådet Tænk.

Han glæder sig over, at Evida har lyttet til kritikken af selskabets afregningsmetode. Gaskunderne slipper nu for at hive unødvendigt mange penge op af lommen for at betale deres aconto-regninger, som hidtil har baseret sig på sidste års forbrug.

Evida har nemlig indført kvartalsaflæsning for kunderne. I første omgang vil det være frivilligt, om gaskunderne ønsker at aflæse deres forbrug og få korrigeret regningen, men senere i 2023 vil målingerne være obligatoriske.

Ændringen er indført, efter at mange gaskunder har oplevet at få aconto-regninger, der var langt større, end hvad de betalte året før, selv om de grundet stigende gaspriser har sparet på gasforbruget.

Men Christian Sand er kritisk over for, at kunderne har svært ved at komme i kontakt med Evida.

»Folk har behov for at få råd og vejledning, og det betyder meget for mange mennesker at kunne tale med et rigtigt menneske, hvis der er noget, som de ikke kan finde ud af. Især hvis det er noget it, som ikke virker. Det er ikke alle, der har nemt ved det digitale, og der kan være ældre mennesker, der bor i et gasopvarmet hus, som har brug for hjælp,« siger han.

Svarer så hurtigt som muligt

Evidas driftsdirektør Sune Holm siger i et skriftligt svar, at selskabet - ligesom andre energiselskaber - generelt får rigtig mange henvendelser fra kunderne i denne tid.

»Vi svarer, så hurtigt vi kan. Vores kundeservicemedarbejdere gør en stor indsats, men situationen er så ekstraordinær, at vi desværre har lang ventetid på telefonerne og svartid på mails. I 2022 har vi fået mere end 230.000 opkald fra kunder, hvilket har givet et pres på kundeservice, som vi ikke tidligere har set.«

Han forklarer, at Evida i øjeblikket modtager ekstraordinært mange henvendelser bl.a. vedrørende den nye afkoblingsordning samt muligheden for en ekstra aflæsning:

»Vi sikrer så mange ressourcer som muligt til kundeservice, ligesom vi er i gang med at ansætte flere vikarer. Efter lange overvejelser har vi desuden besluttet at lukke for mailindgangen i en kort periode for at sikre, at kunderne samlet set får den bedste betjening ved at allokere alle ressourcer i kundeservice til at besvare telefonopkald fra kunderne. Det gør vi for at bringe telefonkøerne ned. Vi beklager ulejligheden for den enkelte kunde. Vi er alene optaget af at besvare kundernes henvendelser bedst muligt.«