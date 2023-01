Politiet fandt stjålet medicin i skraldespand hos drabstiltalt plejeansat

Præparaterne, der ifølge anklagemyndigheden blev brugt, hedder Baclofen, Mirtazapin og Diazepam.

De tre præparater kan hver især medføre en dødelig forgiftning, hvis de indgives i tilstrækkeligt høje doser, lyder det fra anklageren.

Konklusionen kommer ifølge anklageren fra retsmedicinske eksperter, som anklagemyndigheden har konsulteret i forbindelse med sagen.

Det var en række uforklarlige indlæggelser og genindlæggelser blandt beboerne på plejecenteret, der i foråret 2022 fik sagen til at rulle.

Der kom indberetninger fra både sygehuset i Randers og fra akutberedskabet, som gentagne gange sendte ambulancer til plejehjemmet.

Mistanken faldt på den 60-årige kvinde, der viste sig at have været på aftenvagt forud for, at de ældre beboere fik symptomer på forgiftning og blev indlagt.