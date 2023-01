Cyberangreb mod Forsvarsministeriet blev afværget efter 11 timer

Styrelsen vil heller ikke oplyse den fulde liste over, hvilke myndigheder og hjemmesider der blev ramt, hvor længe angrebet præcist varede, eller hvornår undersøgelsen af hackerangrebet ventes klar.

FMI begrunder sin ordknaphed med, at der ifølge styrelsen er oplyst det, der kan gøres, uden det kompromitterer den operationelle sikkerhed. Forsvaret havde ikke ”nedsat operativ effekt” under angrebet, og ingen data gik tabt, lyder det.

Det er kendt, at det var et cyberangreb af typen DDoS, som hjemmesiderne blev udsat for, og koncernens beskyttelse mod den type angreb blev aktiveret automatisk.

Bagefter blev der også sat gang i en manuel beskyttelse mod angrebet.

DDoS er betegnelsen for et overbelastningsangreb. Her sender gerningsmænd en masse forespørgsler mod en server, så den overbelastes med forespørgsler.