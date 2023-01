»Regnen spreder sig de kommende timer over hele landet. Det, der gav de store mængder regn i Jylland i nat, ligger nu over den østlige del af Sjælland og Sverige og er på vej til Bornholm,« forklarer Mette Zhang.

Onsdag formiddag ligger et »bånd af nedbør« over over Nordjylland, Østjylland og Fyn, og det bevæger sig videre i sydøstlig retning.

»Der kommer byger i løbet af dagen, men det er svært at sige hvor meget, da det jo er et lokalt fænomen. Så det kan godt regne meget i Esbjerg, men ikke i Varde. Prognoserne for resten af dagen viser, at der kommer et sted mellem 5 og 10 mm lokalt.«