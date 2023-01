Frifindelser i terrorsag fra Holbæk står ved magt

Hun blev desuden dømt for at have hjulpet broren med at oprette en WhatsApp-profil. Og den slags hjælp må man ikke yde til personer, når man ved, at de er del af en terrorgruppe.

Hendes svoger blev også dømt i sagen. Seks måneders fængsel. Også han havde deltaget i overførsel af penge til kvindens bror.

Den hårdeste straf i sagen fik kvindens mand, Ali Al Masry. Straffen lød på 16 års fængsel, og det er den strengeste straf, der er givet i en sag om terrorisme herhjemme.

Ingen er i Danmark blevet retsforfulgt for at have fuldbyrdet et terrorangreb, og derfor har de hidtidige sager alle drejet sig om forsøg på terrorisme i form af planlægning.

I sagen fra Holbæk blev Ali Al Masry dømt for at have indkøbt kemikalier, der skulle bruges til at fremstille krudt, som igen skulle bruges i en bombe. Han var også i besiddelse af tre skydevåben.