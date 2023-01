Dronningen afholder sidste nytårskur efter tur i guldkaret

Mens mange danskere onsdag morgen er hoppet i regntøj på vej til arbejde, kan dronning Margrethe stige tørt ind i et helt særligt transportmiddel.

For til årets sidste nytårskur sætter den danske regent klokken 9.10 kursen fra Amalienborg til Christiansborg Slot i Kongehusets fineste karet, Guldkareten.

Her holder hun traditionen tro nytårskur for officerer fra Forsvaret og Beredsskabsstyrelsen samt indbudte repræsentanter for større landsorganisationer og protektioner.