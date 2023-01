E45 Sønderjyske Motorvej: Ved motorvejstilkørsel Kolding S (65a) ved Kolding i sydgående retning

E20 Fynske Motorvej: Ved Aarup (55) i retning mod Odense.

E45 Østjyske Motorvej: På frakørsel Vejle C (61a) fra Skærup mod Vejle.

Rute 9 Svendborg Motorvej: Ved tilkørsel Ringe N (12).

Politiet advarer også flere steder mod våde vejbaner. I politikredsen Midt- og Vestsjællands Politi, siger Jesper Mortensen, der er vagtchef, til TV 2 Øst:

»Man skal have det som et opmærksomhedspunkt hertil morgen, at der kan ligge meget vand på kørebanen. Så min morgenanbefaling er, at man kører efter forholdene.«