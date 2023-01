Formodet bagmand i prostitutionsnetværk er blevet anholdt

Tre personer sidder allerede fængslet, og efter at have været efterlyst internationalt er en 36-årig formodet hovedmand i en sag om organiseret menneskehandel med prostitution for øje nu også i dansk politis varetægt.

Manden er anholdt i Frankrig og blev tirsdag udleveret til Danmark. Onsdag bliver han fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Glostrup, oplyser Københavns Vestegns Politi.