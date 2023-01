Forretningsmand dømt for at voldtage kvinde på hotel

Den dømte har forklaret, at han og kvinden på forhånd var enige om at at dyrke hård sex i en såkaldt voldtægtsleg, og han nægtede sig skyldig.

Men der var altså tale om en forbrydelse, da han overfaldt den 34-årige kvinde på Hotel Stay i maj sidste år, slår retten fast.

Offeret er blevet tilkendt en godtgørelse for tort på 100.000 kroner, oplyser anklagemyndigheden ved Københavns Politi på Twitter.

Ifølge Ekstra Bladet tvang han kvinden til at sluge urin og at sniffe kokain, mens han slog og spyttede på hende.