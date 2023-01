04/01/2023 KL. 15:30



For abonnenter

Energiselskab får over 1.000 opkald i timen: Lukker for telefonerne sidst på formiddagen

Energiselskaber bliver fortsat kimet ned af frustrerede kunder, der har svært ved komme igennem. Forbrugerrådet Tænk er kritisk over for, at selskaberne ikke er klar til at tage imod de mange opkald.