30-årig fængsles for nytårsvoldtægt på Als

En 30-årig voldtægtssigtet mand skal foreløbigt tilbringe de næste fire uger bag tremmer.

Det er resultatet af et grundlovsforhør, som tirsdag er blevet afholdt i Retten i Sønderborg. Her blev manden mødt med en sigtelse om, at han skal have voldtaget en ung kvinde i Augustenborg på Als nytårsnat.

Det nægter han.