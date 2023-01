En tredjedel af landets kommuner udskyder affaldsordning

En tredjedel af landets 98 kommuner har ikke nået at overholde tidsfristen for implementering af en ny affaldsordning, hvor husholdningsaffald skal sorteres i ti forskellige grupper.

De har derfor været nødt til at søge om en forlænget frist.

Det oplyser Miljøstyrelsen til TV 2.

En af grundene til, at det ikke er lukkes at nå i mål for i alt 35 kommuner, er, at der ikke er blevet leveret tilstrækkeligt med skraldebiler og spande til formålet, lyder forklaringen.