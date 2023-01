Han fortæller, at hvis situationen skulle udvikle sig yderligere, kan de lokale beredskabsstabe, bestående af flere myndigheder, aktiveres, for at »danne et overblik over situationen«.

DMI har udsendt et varsel om kraftig regn og voldsomt vejr i hele Jylland fra tirsdag kl. 22 og et døgn frem. Her kan der ifølge DMI komme mellem 30 og 50 mm regn frem mod onsdag kl. 22.