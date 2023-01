Beredskabsstyrelsen følger situationen tæt og er klar til at rykke ud fra dens seks beredskabscentre i landet, hvis der opstår behov. Men styrelsen opfordrer også borgere til at selv at gøre deres bolig klar – og der er flere ting, man kan gøre for at begrænse risikoen for skader, lyder det fra styrelsen.

Her er fem gode råd:

1

Vær forberedt i hjemmet

Sørg for at have kraftig afdækningsplast og sandsække ved hånden, så du kan dække gulvafløb og toilet, hvis det bliver nødvendigt.