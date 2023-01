Dansk satellit sendes i kredsløb om Jorden med ny teknologi

- Sternula 1, der er den første satellit af forhåbentlig rigtig mange, er en satellit, som skal lave en tovejs dataforbindelse til søens folk.

- I dag er de allerede pålagt, at de skal have en AIS-enhed om bord på deres skib, så de kan rapportere, hvem de er, og hvor de er henne. Og der er nogle kloge folk, der har fundet på, at den her teknologi skal udvides med en dataforbindelse, siger han.

Udvidelsen - AIS 2.0 - gør, at skibene kan sende og modtage data, hvor de indtil videre kun har kunnet sende oplysninger ud. Det betyder, at de blandt andet kan modtage data fra andre skibe, havne og myndigheder via systemet.