Eks-ansat i PET ønsker mest mulig åbenhed om straffesag

Det ville altså betyde, at såfremt han tilstod, kunne han se frem til at blive tiltalt efter en langt mildere paragraf end den om at lække statshemmeligheder.

Den nøjagtige sigtelse mod den 62-årige er stadig hemmelig, men flere medier har tidligere skrevet, at han skal have lækket oplysninger om Ahmed Samsam til journalister.

Samsam blev i 2017 anholdt i Spanien og året efter dømt for at tilslutte sig en terrorbevægelse på rejser i Syrien. Berlingske har dog afsløret, at han på rejser til Syrien arbejdede for efterretningstjenesterne PET og FE.

Jakob Lund Poulsen oplyste i november til DR, at de havde anmodet om at få sagen mod den tidligere PET-ansatte udsat på grund af en mulig kommissionsundersøgelse.