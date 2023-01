To personer er såret af knivstik i København

Der er ikke anholdt nogen i sagen, og politiet kan desuden ikke give noget signalement af eventuelle efterlyste.

Det er heller ikke muligt at få oplyst, om knivstikkerierne har forbindelse til de seneste knivstikkerier, som har udspillet sig i hovedstaden.

Mellem jul og nytår indførte Københavns Politi en visitationszone netop på baggrund af flere tilfælde af knivoverfald i hovedstaden. Zonen omfatter dele af Nørrebro og Nordvest-kvarteret.

Indgrebet betyder, at politiet kan vende lommer på folk i et afgrænset område uden at have en begrundet mistanke.