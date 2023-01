Kommuner mangler afklaring om jobcentrenes erstatning

Han mener, at der er en risiko for, at fokus bliver på, hvordan man kan spare på beskæftigelsesindsatsen fremfor, hvordan den kan blive bedre, siger han til Berlingske.

Kommunerne mener stadig, at beskæftigelsesindsatsen skal ligge hos dem. Det begrunder Peter Rahbæk Juel med, at kommunerne kender de lokale virksomheder godt.

Men han bakker op om ideen om at give kommunerne friere rammer for, hvordan de skal få folk i job, siger han til Berlingske.

Ifølge ham foreslår KL et system, hvor kommunerne bliver kompenseret for dem, de får i arbejde.

Han mener også, at Folketinget og regeringen i givet fald ville skulle blande sig uden om, hvis en kommune har dårlige resultater. Det skal vælgerne i stedet kunne straffe ved et kommunalvalg.